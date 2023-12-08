Турецкая партия призвала вывести военных из США с авиабазы "Инджирлик"

Global Look Press/Depo Photos/ZUMAPRESS.com Турецкая партия "Родина" призвала перевести авиабазу "Инджирлик" под контроль ВВС страны, так как вывод американского контингента оттуда стал исторической необходимостью.
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