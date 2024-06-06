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Де Минаур о результатах на «Ролан Гаррос»: «В каком-то смысле я и сам себя удивил»

Де Минаур о результатах на «Ролан Гаррос»: «В каком-то смысле я и сам себя удивил»

Австралиец впервые дошел до четвертьфинала, где уступил Александру Звереву – 4:6, 6:7(5), 4:6. «В каком-то смысле я и сам себя удивил.

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