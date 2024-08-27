Деколонизация Франции Государства временно оккупированные французской колониальной империей. Процессы деколонизации идущие в Африке и Океании должны продолжаться и на территории континентальной Франции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Деколонизация Франции Государства временно оккупированные французской колониальной империей. Процессы деколонизации идущие в Африке и Океании должны продолжаться и на территории континентальной Франции.
Свежие комментарии