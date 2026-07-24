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Орнелла Мути всю жизнь искала любовь, а в 71 год выбрала свободу

Орнелла Мути всю жизнь искала любовь, а в 71 год выбрала свободу

«Adesso basta. Voglio fare quello che voglio, andatevene al diavolo, non amatemi più» — «Хватит. Я хочу делать то, что хочу.

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