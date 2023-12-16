Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины

Telegraph: мэр Лондона Хан отказал Кличко в передаче подлежащих утилизации машин Мэр Лондона Садик Хан отказался передать Киеву машины, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании.
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