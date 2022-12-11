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«Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит», если бы не события в мире». Петржела о форварде

«Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит», если бы не события в мире». Петржела о форварде

Властимил Петржела считает, что Криштиану Роналду мог бы играть в России при определенных обстоятельствах.

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