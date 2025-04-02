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Овечкин в списке лучших игроков по числу матчей в НХЛ поднялся на 27 место

Овечкин в списке лучших игроков по числу матчей в НХЛ поднялся на 27 место

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в среду, 2 апреля, поднялся на 27 место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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