НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

69 подписчиков

СК РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления с ИИ и VPN

СК РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления с ИИ и VPN

Законопроект расширит уголовную ответственность за преступления с использованием VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта, которые сейчас применяются в кибермошенничестве, терроризме и других преступлениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии