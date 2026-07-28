СК РФ предложил ужесточить наказание за киберпреступления с ИИ и VPN

Законопроект расширит уголовную ответственность за преступления с использованием VPN, прокси-серверов и искусственного интеллекта, которые сейчас применяются в кибермошенничестве, терроризме и других преступлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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