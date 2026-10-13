Умер звезда культового сериала "Во все тяжкие"

Актер говорил, что "Breaking Bad" навсегда изменил его жизнь. Актер Рой Фрэнк Митти III, известный миллионам зрителей как Ар Джей Митти, умер в возрасте 34 лет.
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