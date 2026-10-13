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Царьград

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Умер звезда культового сериала "Во все тяжкие"

Умер звезда культового сериала "Во все тяжкие"

Актер говорил, что "Breaking Bad" навсегда изменил его жизнь. Актер Рой Фрэнк Митти III, известный миллионам зрителей как Ар Джей Митти, умер в возрасте 34 лет.

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