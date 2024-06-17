Россиянам стоит задуматься — европейцы давно его выбросили в мусор: этот вкусный овощ очень быстро убьет ваши органы Ирина ОрлонскаяВ Европе всё чаще отказываются от использования некоторых овощей из-за опасений по поводу их воздействия на здоровье.