Россиянам стоит задуматься — европейцы давно его выбросили в мусор: этот вкусный овощ очень быстро убьет ваши органы Ирина ОрлонскаяВ Европе всё чаще отказываются от использования некоторых овощей из-за опасений по поводу их воздействия на здоровье.
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