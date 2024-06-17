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Россиянам стоит задуматься — европейцы давно его выбросили в мусор: этот вкусный овощ очень быстро убьет ваши органы

Россиянам стоит задуматься — европейцы давно его выбросили в мусор: этот вкусный овощ очень быстро убьет ваши органы

Россиянам стоит задуматься — европейцы давно его выбросили в мусор: этот вкусный овощ очень быстро убьет ваши органы Ирина ОрлонскаяВ Европе всё чаще отказываются от использования некоторых овощей из-за опасений по поводу их воздействия на здоровье.

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Комментарии
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Григорьевна Матвеева
Т ак я и не поняла, в чём риск употребления ревеня в пищу.
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15 час.
А
Алексей
Только вчера статейка была,какой классный и полезный этот ревень.😁😁😁
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9 час.

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