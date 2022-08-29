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Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой СТК "Горный воздух"

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой СТК "Горный воздух"

Курсанты "Муравьев — Амурский 2030" (6+) посетили территорию опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске.

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