В ДТП под Кировградом пострадали два подростка — водитель не справился с управлением

Ранним утром 25 июля 2026 года на 6-м км автодороги «подъезд к поселку Белоречка от автодороги Кировград — Верхний Тагил» 21-летний водитель Toyota Corolla выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, съехал с дороги и опрокинулся.