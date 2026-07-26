В ДТП под Кировградом пострадали два подростка — водитель не справился с управлением

Ранним утром 25 июля 2026 года на 6-м км автодороги «подъезд к поселку Белоречка от автодороги Кировград — Верхний Тагил» 21-летний водитель Toyota Corolla выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, съехал с дороги и опрокинулся.
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