ESA предложила европейским разработчикам запустить софт в глубоком космосе на миссии Hera

Европейское космическое агентство (ESA) открыло приём заявок на необычный эксперимент: европейские учёные и компании получат возможность запустить своё программное обеспечение прямо в глубоком космосе на борту миссии Hera.
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