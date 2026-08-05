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ESA предложила европейским разработчикам запустить софт в глубоком космосе на миссии Hera

ESA предложила европейским разработчикам запустить софт в глубоком космосе на миссии Hera

Европейское космическое агентство (ESA) открыло приём заявок на необычный эксперимент: европейские учёные и компании получат возможность запустить своё программное обеспечение прямо в глубоком космосе на борту миссии Hera.

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