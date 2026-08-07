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Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима

Звездный центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс во время стрима в рамках шоу Big Bodegas Breaks вытащил редчайшую коллекционную карточку Виктора Вембаньямы .

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