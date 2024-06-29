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Надела хиджаб – плати штраф: как в самой отсталой среднеазиатской стране решили нарушить шариат

Надела хиджаб – плати штраф: как в самой отсталой среднеазиатской стране решили нарушить шариат

Таджикское телевидение замыливает хиджабы в своих сюжетах. Из Таджикистана пришла маленькая, но сенсационная новость: в этой среднеазиатской республике её президент выступил с инициативой запретить ношение женщинами платков, закрывающих лицо и шею.

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Комментарии
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Eduard
Мир не стоит на месте!
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Все правильно сделали! Лучше носить национальную одежду,чем эти тряпки!
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1 д.

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