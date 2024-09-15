Блогер «Голос Мордора»: украинцев в Европе ждут облавы и жесткие депортации

Украинцев призывного возраста так или иначе начнут выдворять из Европы. Предпосылки к этому были давно, а сейчас и подавно: в ВСУ требуется пушечное мясо, а потрепанные европейские бюджеты уже не выдерживают наплыва беженцев.
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