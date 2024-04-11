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В Пентагоне предложили «преподать урок» Путину за Крым

В Пентагоне предложили «преподать урок» Путину за Крым

Руководству Российской Федерации необходимо «преподать урок» в контексте Крыма. Об этом в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей заявила помощник министра обороны Соединенных Штатов по международной безопасности Селеста Уолландер.

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