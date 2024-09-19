Почти век, как в городе светло: петербургский «Ленсвет» отмечает 90-летие

Сегодня в его ведении находится около 400 тысяч светильников, освещены 3,5 тысячи улиц, 195 садов и парков По решению губернатора Александра Беглова в Петербурге ведется модернизация городского освещения.
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