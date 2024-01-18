Учебный корпус на 500 мест построят в 1-я Дубровском проезде

В составе жилого комплекса в Южнопортовом будет построен учебный корпус на 500 мест. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Антона Слободчикова.
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