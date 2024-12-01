Политика как он...
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Политика как она есть

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Опровергнуто существование реликтов в Солнечной системе

Опровергнуто существование реликтов в Солнечной системе

Ученые из Университета Оклахомы провели исследование, посвященное природе двойных систем объектов пояса Койпера, и опровергли гипотезу, что сверхширокие двойные системы являются реликтами древней Солнечной системы.

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