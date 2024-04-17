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Путин заявил о высокой вероятности возникновения новых эпидемий в мире

Президент России Владимир Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире во время первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, сообщают &quot;Известия&quot;.

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