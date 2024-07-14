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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел не хочет уходить из «Зенита», его все устраивает в клубе

Вендел не хочет уходить из «Зенита», его все устраивает в клубе

Как сообщает Legalbet, неделю назад агент 26-летнего бразильца Тиаго Рибейро прилетал в Санкт-Петербург с целью изучить ситуацию вокруг игрока.

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