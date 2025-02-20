Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Исчезновение халявы всегда напрягает... исчезает зона комфортаПереговоры России...
  • владимир рябченко
    "... глава МИД Эстонии Маргус Цакхна выразил свое недоумение по поводу политики Дональда Трампа..." Вах, какая неожид...МИД РФ заткнул ми...
  • владимир рябченко
    Почему же тёмная?? Преемственность - норма... Сталин не успел преемника воспитать - получили горбачёвщину с ельцинщин..."Тёмная лошадка" ...

Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

@ Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх