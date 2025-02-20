@ Wosunan Photostory/Ingram Images/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам.
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