Для Украины готовят худший сценарий? На Западе оценили угрозы предстоящей зимы

Предстоящая зима может стать для Украины гораздо тяжелее прошлой. Bloomberg проанализировал риски для страны и предупредил о возможных проблемах с электричеством и отоплением на фоне усиления ракетных ударов.
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