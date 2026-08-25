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Царьград

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Для Украины готовят худший сценарий? На Западе оценили угрозы предстоящей зимы

Для Украины готовят худший сценарий? На Западе оценили угрозы предстоящей зимы

Предстоящая зима может стать для Украины гораздо тяжелее прошлой. Bloomberg проанализировал риски для страны и предупредил о возможных проблемах с электричеством и отоплением на фоне усиления ракетных ударов.

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