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У наших соседей шестеро детей, и это настоящий ад для всех нас

У наших соседей шестеро детей, и это настоящий ад для всех нас

(фото из интернета) *** Когда-то в той квартире жили старики, тихие и незаметные. Единственное неудобство, которое они все приносили, состояло в том, что они никогда не платили за общее благоустройство.

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Комментарии
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виктор матвеев
Да вырастут но только типичные ублюдки, наглые, уверенные в безнаказанности и  что все им обязаны.
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6 час.
Н
Наталья
Единственный способ отвлечься от этого бес предела, это думать: &quot; Бедная мама, что же ждёт её в старости?&quot;
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6 час.
Платон Платонов
Ежели что-то не нравится в других, надо это исправить в себе. Что излучаем, то и получаем. Нефиг на детей пенять, если сами пидарасы.
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4 час.

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