(фото из интернета) *** Когда-то в той квартире жили старики, тихие и незаметные. Единственное неудобство, которое они все приносили, состояло в том, что они никогда не платили за общее благоустройство.
У наших соседей шестеро детей, и это настоящий ад для всех нас
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
Да вырастут но только типичные ублюдки, наглые, уверенные в безнаказанности и что все им обязаны.
Ответить
6 час.
Н
Наталья
Единственный способ отвлечься от этого бес предела, это думать: " Бедная мама, что же ждёт её в старости?"
Ответить
6 час.
Платон Платонов
Ежели что-то не нравится в других, надо это исправить в себе. Что излучаем, то и получаем. Нефиг на детей пенять, если сами пидарасы.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии