Зеленский и его окружение на заморозку конфликта не пойдут даже в случае полного провала контрнаступления.
Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления
Комментарии
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Константин Котельников
От мнения обструганного буратинки ничего не зависит, позиция руководства России давно известна - больше никаких Минсков и Стамбулов, никаких Женев или Хельсинок, только полный разгром и уничтожение всех фашиствующих мерзавцев и их подельников!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У Зели есть две причины "рвать на груди тельняшку" и рваться в бой до последнего усронациста. Первое - он не оправдал возложенных на него надежд, а после оплаты и обязательств Запада. Второе - те люди на Западе, которые получали свои откаты с денежных вливаний не согласятся быть заложниками наркомана и надеяться на его порядочность, что он их не заложит. Поэтому, единственный шанс оставаться в живых - это изображать кипучую деятельность, в расчёте, что на такой стадии "коней менять не станут".
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17 час.
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