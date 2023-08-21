Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

От мнения обструганного буратинки ничего не зависит, позиция руководства России давно известна - больше никаких Минсков и Стамбулов, никаких Женев или Хельсинок, только полный разгром и уничтожение всех фашиствующих мерзавцев и их подельников!

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

У Зели есть две причины "рвать на груди тельняшку" и рваться в бой до последнего усронациста. Первое - он не оправдал возложенных на него надежд, а после оплаты и обязательств Запада. Второе - те люди на Западе, которые получали свои откаты с денежных вливаний не согласятся быть заложниками наркомана и надеяться на его порядочность, что он их не заложит. Поэтому, единственный шанс оставаться в живых - это изображать кипучую деятельность, в расчёте, что на такой стадии "коней менять не станут".