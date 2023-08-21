Военное обозрение

3 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    это торговый флаг российской империи и его сделали государственным, страна магазин корочеРоссийский госуда...
  • Леонид Ла Рошель
    У Зели есть две причины "рвать на груди тельняшку" и рваться в бой до последнего усронациста. Первое - он не оправдал...Украинские ресурс...
  • Константин Котельников
    От мнения обструганного буратинки ничего не зависит, позиция руководства России давно известна - больше никаких Минск...Украинские ресурс...

Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

Украинские ресурсы: Зеленский выступил категорически против заморозки конфликта даже в случае полного провала контрнаступления

Зеленский и его окружение на заморозку конфликта не пойдут даже в случае полного провала контрнаступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
От мнения обструганного буратинки ничего не зависит, позиция руководства России давно известна - больше никаких Минсков и Стамбулов, никаких Женев или Хельсинок, только полный разгром и уничтожение всех фашиствующих мерзавцев и их подельников!
Ответить
17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У Зели есть две причины &quot;рвать на груди тельняшку&quot; и рваться в бой до последнего усронациста. Первое - он не оправдал возложенных на него надежд, а после оплаты и обязательств Запада. Второе - те люди на Западе, которые получали свои откаты с денежных вливаний не согласятся быть заложниками наркомана и надеяться на его порядочность, что он их не заложит. Поэтому, единственный шанс оставаться в живых - это изображать кипучую деятельность, в расчёте, что на такой стадии &quot;коней менять не станут&quot;.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх