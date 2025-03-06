Сальдо раскрыл причины ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным ресурсам Украины

Причиной ажиотажа вокруг сделки США и Украины по редкоземельным металлам является недовольство американской стороны по поводу предоставления бывшей администрацией большого количества средств в поддержку Киева и желание «отбить» вложения благодаря соглашению.
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