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Аргументы и Факты

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Инвестор построит 3 школы в поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы

Инвестор построит 3 школы в поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы

Инвестор построит три школы до конца 2024 года на территории поселений Кокошкино и Рязановское Новой Москвы, сообщил заместитель мэра столицы в московском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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