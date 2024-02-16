Инвестор построит 3 школы в поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы

Инвестор построит три школы до конца 2024 года на территории поселений Кокошкино и Рязановское Новой Москвы, сообщил заместитель мэра столицы в московском правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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