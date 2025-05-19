Ульянов назвал признание Дурова реакцией ответственного человека

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене, Михаил Ульянов, прокомментировал признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что директор французской внешней разведки DGSE Николя Лернер попытался оказать влияние на выборы президента Румынии.
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