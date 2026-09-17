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Иркутск Сегодня

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Маршруты Тункинского нацпарка закрыли из-за медведей

С 17 сентября по 15 октября 2026 года закрыты все туристические тропы Тункинского нацпарка. Об этом сообщила администрация парка.

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