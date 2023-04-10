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Михаил Круг: тайна убийства популярного исполнителя

Михаил Круг: тайна убийства популярного исполнителя

В России едва ли можно встретить человека, который никогда не слышал имени Михаила Круга. «Владимирский централ», «Жиган-лимон», «Золотые купола», «Кольщик» — хиты знаменитого шансонье в 90-е годы разошлись по всей стране и звучали из каждого окна.

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