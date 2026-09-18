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Военные материалы

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США решили припугнуть Россию из космоса, но что-то пошло не так

США решили припугнуть Россию из космоса, но что-то пошло не так

На конференции Air, Space & Cyber («Воздушное, космическое и киберпространство») министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным прямо сейчас защищать американские силы от «враждебных действий».

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