США решили припугнуть Россию из космоса, но что-то пошло не так

На конференции Air, Space & Cyber («Воздушное, космическое и киберпространство») министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным прямо сейчас защищать американские силы от «враждебных действий».
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