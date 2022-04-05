Эксперт: То, что калибровка линий не рисуется, не значит, что мы не может определить, был офсайд или нет

Член Экспертно-судейской комиссии (ЭСК РФС) Николай Иванов в эфире программы «Правила игры» на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР объяснил причину отмены гола форварда «Спартака» Квинси Промеса в матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
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