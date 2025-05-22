Иностранный специалист справил нужду прямо на глазах у детей перед школой

Инцидент случился в районе Москворечье-Сабурово, прямо у входа в одну из местных школ. Мужчина, которого очевидцы называют мигрантом, решил справить малую нужду на детской аллее — месте, где гуляют школьники и их родители.
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