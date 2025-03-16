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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Одна бутылка воды и шоколадка на всех: в «Ахмате» рассказали всю правду об операции «Труба». Видео

Во время операции «Труба» в Курской области 500 бойцов четыре дня выживали в газопроводе с одной бутылкой воды и шоколадкой на всех, борясь с нехваткой кислорода и собирая конденсат из курток, чтобы утолить жажду.

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