Мальчику из Сочи с разорванным собаками лицом сегодня проведут первую операцию

Мальчику из Сочи с разорванным собаками лицом сегодня проведут первую операциюДевятилетнему мальчику, получившему серьёзные травмы от нападения хаски, в Сочи сегодня проведут первую операцию из запланированной серии по восстановлению лица.
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