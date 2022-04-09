Устюгов о сертификате на 15 млн рублей: «Воскликнул «Нифига себе!» Хотел потратить деньги на строительство дома в родном поселке, очень долго об этом мечтал»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о денежном сертификате на 15 миллионов рублей, который ему вручила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

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