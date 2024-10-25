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Донецкая группа новостей

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  • федор
    Слизень обдолбанный ! Ох упырёнышь конец и твоего образования конец будет печальный. Гнида сдохнешь в лучшем случае н...Зеленский в своём...
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  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Покажи мой Крым в 70 е годы.Донецк.70-е годы

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 1℃ прохладнее Прогнозируется от +1℃ до +10℃ ⛅ Переменная облачность • 00:00: ️ +5℃ 25 ☂️ 13% • 03:00: ️ +4℃ 28 ☂️ 2% • 06:00: ️ +2℃ 28 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +4℃ 28 ☂️ 2% • 12:00: ⛅️ +9℃ 28 ☂️ 2% • 15:00: ☀️️ +10℃ 28 ☂️ 2% • 18:00: ️ +5℃ 28 ☂️ 2% • 21:00: ️ +2℃ 28 ☂️ 2% Утро и день в Донецке ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным.

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