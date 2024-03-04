Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Вучич заявил, что нельзя исключать отправку западных войск на Украину

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, заявил, что в нынешней ситуации в мире нельзя исключать отправку Западом своих военнослужащих в зону украинского конфликта.

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