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Бабаев о Кузнецове: «Вернется в НХЛ, если будет предложение. Переговоры с клубами КХЛ ведем, но новостей нет»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , поделился информацией о будущем игрока.

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