От анафилактического шока скончался пациент в одной из больниц Караганды

В Областной клинической больнице Караганды от анафилактического шока скончался 40-летний мужчина. Как выяснилось, у него была аллергия на антибиотик, который ему ввели внутривенно перед плановой операцией, передает корреспондент агентства Kazinform.
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