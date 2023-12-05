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Сайт города Караганды

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От анафилактического шока скончался пациент в одной из больниц Караганды

От анафилактического шока скончался пациент в одной из больниц Караганды

В Областной клинической больнице Караганды от анафилактического шока скончался 40-летний мужчина. Как выяснилось, у него была аллергия на антибиотик, который ему ввели внутривенно перед плановой операцией, передает корреспондент агентства Kazinform.

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