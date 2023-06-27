Как безболезненно снять прикипевшее колесо

Проблема никогда не приходит «вовремя»: прикипевшее наглухо колесо ни разу не было локализовано на стоянке около дома, всегда этот неприятный эпизод определяется именно в тот момент, когда в покрышке «нарисовался» гвоздь, а ехать нужно срочно.