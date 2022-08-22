Страна и люди

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«Украинские» сценарии для Казахстана: возможны варианты?

«Украинские» сценарии для Казахстана: возможны варианты?

Казахстанский информационно-развлекательный телеканал «31 канал» показал сюжет, в котором говорится, что «через 6-7 лет русские отделения для поступления в 1-й класс просто закроют, а нынешние русскоязычные школьники станут неконкурентоспособными».

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