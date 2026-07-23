Учёный из Египта посетил Биляр и заинтересовался сотрудничеством с Татарстаном

Визит египетского учёного Ахмеда Мухаммеда Салахельдина Абдельсалама Бахнаси в Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник может стать началом сотрудничества Татарстана и Египта в сфере археологии.
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