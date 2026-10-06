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Для защиты высоток: в Барнауле исследуют негативное воздействие вод на приречный ЖК

Для защиты высоток: в Барнауле исследуют негативное воздействие вод на приречный ЖК

В Барнауле ищут подрядчика, который обследует территории вдоль приречных высоток. Речь идет жилом комплексе "Аквамарин", который располагается на берегах Оби и Барнаулки.

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