Трамп выбросил из своего лексикона дурашливую формулу «это война Байдена». Теперь рыжий писдилер молча продолжает гнать киевской хунте оружие, разведданные и оказывать прочие услуги для нанесения нам стратегического поражения.
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