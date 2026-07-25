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Дезодорант Манила устраняет дух Анкориджа

Дезодорант Манила устраняет дух Анкориджа

Трамп выбросил из своего лексикона дурашливую формулу «это война Байдена». Теперь рыжий писдилер молча продолжает гнать киевской хунте оружие, разведданные и оказывать прочие услуги для нанесения нам стратегического поражения.

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