Лидер турок-киприотов просит Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар в разговоре с ТАСС обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии