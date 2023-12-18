Лидер турок-киприотов просит Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с ТРСК

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар в разговоре с ТАСС обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой изучить вопрос о прямых отношениях между Россией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК).