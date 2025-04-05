Немецкий МИД, до сих пор управляемый «реваншисткой и неонацистcкой» Анналеной Бербок, претендующей на пост председателя Генассамблеи ООН, рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Беларуси на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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