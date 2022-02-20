Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Джа Морэнт – о видео, где он пьет текилу в самолете: «Мы были пьяные»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал вирусное видео, на котором он пьет текилу из горла и показывает пачки денег во время частного рейса в Кливленд на Матч всех звезд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх