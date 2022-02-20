Джа Морэнт – о видео, где он пьет текилу в самолете: «Мы были пьяные»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт прокомментировал вирусное видео, на котором он пьет текилу из горла и показывает пачки денег во время частного рейса в Кливленд на Матч всех звезд.
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