Настоящий русский огород: что на нём выращивали на самом деле

Современные «фазенды» в России не имеют ничего общего с настоящим русским огородом. Картошкой не засаживали огромные территории даже в XIX веке, помидоры и на европейских грядках появились только к концу позапрошлого столетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии